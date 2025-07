Helytörténet, gyermekversek, aradi értékek könyv formában

Az RMDSZ Arad megyei szervezetének székháza továbbra is otthont ad a helyi szerzők munkáinak. Az érdeklődők számos kötet közül válogathatnak, amelyek között helytörténeti érdekességek, várostörténeti feldolgozások, valamint gyermekeknek szóló verseskötetek is megtalálhatók. A kínálat nem csupán az olvasás élményét kínálja, hanem egyúttal lehetőséget is teremt arra, hogy a látogatók különleges, helyi kötődésű ajándékokat vigyenek haza.

A könyvek megtekinthetők és megvásárolhatók az RMDSZ aradi székházában, amely a Püspökség (Episcopiei) utca 32. szám alatt található. Az intézmény hétfőtől csütörtökig 9 és 17 óra között, pénteken pedig 9 és 13 óra között tart nyitva.

A szervezet minden érdeklődőt szeretettel vár, és biztatja a közösség tagjait, hogy támogassák a helyi alkotókat – hiszen minden megvásárolt kötet egy kis darabot jelent Arad szellemiségéből és kulturális örökségéből.