Holland múzeumban elkövetett rablás a film alapja

Október 24-én, pénteken 19 órától az Arta moziban vetítik Az évszázad rablása (Jaful Secolului / Traffic) című filmet, amelyet Teodora Ana Mihai rendezett, Cristian Mungiu forgatókönyve alapján. Ez az alkotás Románia hivatalos Oscar-nevezése a 2026-os díjátadó „Legjobb nemzetközi film” kategóriájában.

A Belgiumban élő román rendező, Teodora Ana Mihai alkotása olyan romániai bevándorlók történetét mutatja be, akik egy jobb élet reményében egy fejlett európai országba költöznek, ahol azonban felsőbbrendűen bánnak velük. Ez a kiszolgáltatott helyzet végül törvénytelen döntésekhez és tettekhez vezet.

A film valós eseményeken alapszik: a 2012-ben elkövetett Kunsthal Múzeum-rablás történetét dolgozza fel, amikor egy román csoport több mint 20 millió dollár értékű festményt tulajdonított el. A műalkotásokat azóta sem sikerült megtalálni.

Az évszázad rablása román–belga–holland koprodukció, a film a Román Nemzeti Filmközpont (Centrul Naţional al Cinematografiei) támogatásával valósult meg.

Az Arta mozi rendezvényeit Arad Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a Municípiumi Kulturális Központ szervezi.