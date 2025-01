Rasszizmus, identitás és Lorca versei

A Ioan Slavici Klasszikus Színház ezen a hétvégén két spanyolországi előadást hoz a közönségnek. Az El Aedo Teatro produkcióit a színház stúdiótermében mutatják be.

Január 25-én, szombaton 17 órától a Maroknyi liszt című előadás ürügyet szolgáltat az olyan súlyos és érzékeny témákról és fogalmakról való elmélkedésre, mint a rasszizmus, a homofóbia és az erőszak.

Mi az erőszak? Mit jelent férfinak lenni és férfiként viselkedni? Ez csak néhány a kérdések közül, amelyeket ez az egyszemélyes előadás felvet. Jesús Torres színművész monológja egy bokszmeccs formáját ölti. Egyrészt megismerjük Johann Trollmann Rukeli igaz történetét, a két világháború közötti időszak egyik nagy német bokszbajnokának, akinek sorsa roma származása miatt drámai fordulatot vett. Története ürügyként szolgál arra, hogy az emberiség egyik legsötétebb epizódját, a náci időszakot egy olyan fiatalember szemén keresztül láttassa, akinek egyetlen célja a túlélés. A ring másik szereplője Saul, egy meleg roma férfi, aki az 1980-as évek vidéki Spanyolországában keresi identitását, és próbál túlélni egy mélyen tradicionális családban.

Január 26-án, vasárnap, szintén 17 órától A New Yorkban elveszett költő című előadás a nagy spanyol író, Federico Garcia Lorca versei és a családjának New Yorkba címzett levelei alapján készült. A szöveg nem csupán Lorca történetét meséli el, hanem bármelyik fiatalember történetét, aki elhagyja szülőhelyét és egy nagyvárosba utazik, bármelyik fiatalemberét, aki keresi és elfogadja önmagát. Az előadás – amelynek főszereplője szintén Jesús Torres – zenei, akrobatikus, költői és videóalkotási elemeket is tartalmaz.

Mindkét előadás román felirattal lesz követhető.

A 20 lejbe kerülő jegyek megvásárolhatók a színház jegypénztárában és online a www.eventim.ro oldalon.