Szövétnek – 2025. nyár

Az a megtiszteltetés ért, hogy az Aradi Alma Mater Alapítvány elnöke, Kranowszky Nagy Andrea és ügyvezető elnöke, Tóthpál Renáta felkértek, hogy 2025 nyarától vállaljam el az alapítvány Szövétnek című kiadványának szerkesztését.

Az először 1997 decemberében megjelent lap a 160. számhoz érkezett.

A lapindító vezércikkből idézek: „Kedves Olvasó! Kételyek és remények öveznek minden olyan szándékot, amely az írott magyar szót kívánja eljuttatni az aradiakhoz és környékbeliekhez. (...) Jelen kiadványunk néhány olyan értekezést, ismertetőt, emlékezést, verset, fotót, grafikát foglal magába, amelyek szerzőinek közös vonása, hogy aradiak. (...) Reméljük, hogy a Szövétnek – kezdetleges fáklya – lángra lobban, és világítani fog.”

28 év szinte egy emberöltő. És a Szövétnek mindeközben megjelent, Aradon, magyarul, a magyaroknak, kéthavonta, majd évszakonként.

Az első főszerkesztő a kémiatanár, Réhon József (†) 2001-től átadta a lapot Ilona János fizika–informatika tanárnak és dr. Pálfi Sándor (†) családi orvosnak, akiktől 2006 júniusától Ujj János történelemtanár vette át a munkát. Ujj Jánost 2014 augusztusától 2021 augusztusáig Juhász Béla (†) fizikatanár követte, majd Vajda Anna Noémi dramaturg, írónő szerkesztette a Szövétneket, az idei tavaszi számig.

Mostantól a szerkesztés és a tördelés minden hibáját rajtam lehet, és kell számon kérni.

Aradi Szövétneket szeretnék, olyat, amelyik az aradiakról, Aradról és az Arad megyeiekről és életterükről szól, olyan lapot, amelyikbe leginkább aradiak és Arad környékiek, valamint Aradhoz kötődőek írnak.

Az Aradi Alma Mater Alapítvány Szövétnekében lesz iskola-, kulturális, közélet-, hitélet-, reál- és humán-tudomány-, helytörténet- és szépirodalmi rovat, meg keresztrejtvény is. De hogy így is legyen, az is kell, hogy negyedévenként kapjunk ilyen írásokat. A Szövétneket az olvasóik kell írják!

A negyedévenkénti megjelenés a lapba küldött írások teljes terjedelmű közzétételének felel meg, ezért azokat nem folytatásokban fogjuk közölni.

Várjuk a Szövétnek eddigi szerzőinek az írásait, de újaknak is szívesen helyt adunk.

A külalakkal visszatértünk a kezdetekhez.

A napokon belül megjelenő 160. Szövétnekben van interjú a képzőművész Steinhübel Zoltánnal, képek Ódry Máriától, beszámoló egy aradi és egy vidéki iskolánkról, írások történelmünkről, tanulmány a ménes–magyarádi, más néven Arad-hegyaljai borvidék talajainak jellemzéséről és pufferkapacitás vizsgálatáról, ismertető a magyar űrhajósokról, visszaemlékezés néhai Rácz Gáborra és Rácz-Kotilla Erzsébetre, szépirodalmi alkotások, de olvashatnak a kereszténységünkről és Arad utóbbi három hónapjának kulturális eseményeiről, de a humoreszk, a keresztrejtvény és klasszikus vers is van az új Szövétnekben.

Nagy István