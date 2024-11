A fordulás után két gólt is kapott a Rapidtól az UTA

A hideg ellenére sokan kilátogattak a RAPID–UTA meccsre szombat este.

A hazai csapat dominált az első félidőben, de Rednic legénysége állta a sarat, 0:0-nál tértek pihenőre a csapatok.

A fordulás után a Rapid gyorsan vezetést szerzett, a 48. percben Pașcanu volt eredményes (1:0), a 70. perc környékén pedig az aradi Florent Poulolo Boupendza mezét rángatta a 16-oson belül. VAR-elemzés után maradt a 11-es, amit mindenáron a sértett Boupendza akart lőni, nem adta oda társának a labdát. Végül némi sikerrel be is lőtte (2:0, 72. perc) – Robert Popa dícséretére legyen mondva majdnem védte a 11-est, eltalálta a sarkot, de a labda végül mégis bepattant fölötte a hálójába. Megjegyzendő, ha az UTA-kapus nem lett volna ilyen jó formában bizony akár 4-5 góllal is verhették volna a fővárosiak a tűrkízkék mezbe kényszerült aradiakat.

Győzelmükkel (hétfő reggelre) a Rapid már a 6. volt a tabellán (23 p), az UTA lemaradva a tizenkettedik (18 ponttal).

Reméljük Mircea Rednic csapata sokat fog edzeni és jobb formába kerül az egyhetes bajnokságbeli szünet végére, legközelebb november 23-án, jövő szombaton a Neuman Ferenc arénában a Craiovai Universitateát fogadják a Szuperliga 17. fordulójában. A 18. fordulóban sem lesz könnyű dolguk a piros-fehéreknek, november 30-án a Kolozsvári U-hoz látogat az UTA.

Küzdelem a labdáért

(Fotó: uta-arad.ro)