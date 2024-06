Az Aradi Városháza az UTA partnere marad

Arad municípim polgármestere, Călin Bibarț sajtótájékoztatót tartott 2024. június 3-án, hétfőn a Neuman Ferenc Arénában. Ez alkalomból a polgármester mindenkit biztosított arról, hogy az aradi városháza továbbra is támogatja anyagilag is – a törvény által biztosított keretek között – a város zászlóvivő klubját, az UTA-t.

Emellett Arad polgármestere megemlítette, hogy Mircea Rednic edző távozásával kapcsolatos minden pletyka alaptalan, a következő szezonban is ő fogja irányítani a csapatot. Egy másik jó hír a jövőben nemzetközi versenyeknek is otthont adó stadion jóváhagyására vonatkozó minősítési eljárás megkezdéséhez kapcsolódik.

„Elégedettségemet fejezem ki amiatt, hogy Mircea Rednic továbbra is az UTA edzője lesz, a helyi szinten keringő pletykák ellenére. Hangsúlyozom, hogy a polgármesteri hivatal továbbra is partnere marad a klubnak, így anyagilag is támogatja, nyilván a törvény által megengedett keretek között. Folytatjuk a sportlétesítményekbe való beruházást is. Végül, de nem utolsósorban a klub kérésére elindítottuk a stadion besorolási eljárásait, hogy a későbbiekben megtörténhessen az akreditálás, jóváhagyás, hogy nemzetközi szintű mérkőzéseknek is otthont tudjon biztosítani a Neuman Aréna. Hajrá UTA! Hajrá Mircea Rednic!” – mondta Călin Bibarț polgármester.

(sajtóközlemény)