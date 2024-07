FCSB–CORVINUL 3:0 – Szuperkupa-győztes az FCSB

Kiváló játékkal rukkolt elő az FCSB a labdarúgó Szuperkupa döntőjében, ahol 3:0 arányban legyőzte a Vajdahunyadi Corvinul együttesét és bezsebelte a trófeát. Ezzel elrajtolt a romániai labdarúgás 2024–2025-ös kiírása, trófeával indította a szezont az FCSB.

FCSB: Vlad – Antwi, Dawa, Chiricheș, Radunovic – Alhassan, Lixandru, Radaslavescu – Ștefănescu, Miculescu, Băluță. Vezetőedző: Elias Charalambous.

VAJDAHUNYADI CORVINUL: Lefter – Iacob, Lică, Manolache, Velisar – Hrezdac, Ubbink – Roger, Neacșa, Pîrvulescu – Buș. Vezetőedző: Florin Maxim.

Rögtön a találkozó elején a másodosztályú gárda járt közel a gólhoz a Ghencea stadionban, Roger távoli bombáját Andrei Vlad hárította nagyszerűen, ám alig 21 percnyi játék után máris vezetést szerzett Gigi Becali csapata – Alhassan próbálkozását még kiütötte a vajdahunyadi kapus, a kipattanót viszont könnyedén bólintotta be az ex UTA-s David Miculescu (1:0). Azonnal jöhetett volna a válasz a túloldalon, ám Sergiu Buș hatosról leadott lövését ezúttal is védte Vlad.

A 2. játékrész elején egy lecsorgó labdát tökéletesen tekert el a hosszúba Marius Ștefănescu, ezzel megduplázta csapata előnyét (2:0) és megszerezte első találatát az új klubjában.

A második bekapott gól teljesen megzavarta a Corvinult, még a szépítés sem jött össze, ráadásul az FCSB a hajrában ismét eredményes volt Luis Phelipe által, így 3:0-ra nyert és behúzta a Szuperkupát.

(szekelysport)