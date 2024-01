Győzelemmel avatta fel az UTA az új gyepszőnyeget

Szombat délben, gyönyörű napsütésben és kellemes 7 fok körüli hőmérsékleten, de mégis szomorúan kezdődött az UTA–Sepsi OSK mérkőzése. Péntekről szombatra virradóan 90 éves korában ELHUNYT az UTA egykori legendás kapitánya, LERETER JÓZSEF – egyperces csenddel rá emlékeztek a játékosok és a lelátókat majdnem megtöltő szurkolók is.

Lereter – miután a POLI színeiben megnyerte a Románia Kupáját – elég idősen (harmincas éveinek közepén) igazolt a piros-fehérekhez, épp jókor, hiszen Coco Dumitrescuval és Reinhardt Jánossal vállvetve megnyerték 1969-ben és 1970-ben a hazai bajnokságot, s a legendás Feyenoord elleni győzelemből is kivette a részét 1970-ben. 1972-ben, 327 élvonalbeli meccs után vonult vissza, rövid edzősködése után Németországba költözött. Béke poraira!

A Sepsi OSK csapata fellelkesülve jött Aradra, hiszen előző meccsén hat gólt lőtt a Jászvásári Polinak. Mint ismert, az UTA pedig 4:0-ra kikapott az FCSB otthonában. Ennek ellenére lelkesen méregették a jó hybrid-pázsit adta lehetőségeket, pontos passzolgatásokat, cselezgetéseket.

Az aradiak a 35. percben szerezték meg a vezetést, amikor is Fábry-Omondi labdajáratás után végül Niczuly Roland hálójába kötött ki az eltérített labda.

A sikertől felpezsdülve több percen át ostromszerűen támadtak az aradiak, de Niczuly a gólvonalról mentve elkerülte az újabb gólt. Szünetben 1:0.

A fordulásnál a székelyföldieknél a frissen igazolt magyar-válogatott Varga Kevin váltotta Varga Rolandot. Rednic nem cserélt, látta, hogy működik a gépezet… és jól látta, hiszen az 50. percben a portugál Diogo C. Rodrigues kapott jó passzt Claudiu Micovschitól, majd cselezés után a hálóba lôtt, 2:0!

Bár a Sepsi többet birtokolta a labdát (55%), az UTA ismét jó helyzetet alakított ki az 58. percben a szlovák Fábry távoli rúgással ismét megrezegtette Niczuly hálóját, de végül les miatt nem érvényesítették.

Gyorsan letámadtak a vendégek – akik egy meccset sem vesztettek mióta (régebben) a magyar válogatottat is edző Bernd Storck ült a kispadjukra – Căpușă fenékbe bólintotta a 16-oson belül színpadiasan elvetődő csatárt, Debeliut, de VAR-elemzés után nem ítéltek büntetőt, sőt az előzőleg az aradinak ítélt sárga lapot is a színészkedő csatárnak adták át. Maradt a 2:0, az aradiak csapatként védték az eredményt, de I. Conte kezezése miatt 11-est ítéltek a Sepsinek, amit Marius Ștefănescu be is lőtt Kuchernek (84, p), 2:1.

Tízperces hosszabbítás és szoros küzdelem végén – Kucher kétszer is hárította Safranko rúgásait – az aradiaknak sikerült győzniük és a rajongók tapsviharában levonulniuk a három pontot megszerző gyepavató-meccs végén.

A Szuperliga 23. fordulójának eredményei: Farul–FCU 1:0, Oțelul–Petrolul 0:0, DINAMO–RAPID 1:2 (Burmaz a 90. percben szerezte meg a vezetést a Rapidnak), Hermannstadt–FC Botoșani 2:0, Poli Iași–U 1:0, CS Universitatea–FCSB 0:3.

Legközelebb, február 4-én, vasárnap 13 órakor játszik az UTA, Kolozsváron, az U otthonában.

(Fotó: uta-arad.ro)