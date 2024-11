Kapás Boglárka aranyéremmel zárta élete utolsó 200 vegyesét

Az 1500 méter gyors fináléi szolgáltak érdekességekkel szerdán az úszók kaposvári rövidpályás országos bajnokságának első napján.

A nőknél végig hatalmas csatát vívott egymással Késely Ajna és a 16 éves Jackl Vivien, végül szinte páratlan módon, századra azonos idővel, holtversenyben csaptak a célba. A 16:03.83 perces időeredmény Jackl számára korosztályos országos csúcsot jelent.

A férfiaknál ugyanebben a számban volt érdekelt a kaposvári mezőny egyetlen aktív olimpiai bajnoka, a Párizsban nyíltvízen aranyérmes Rasovszky Kristóf, de meglepte őt a 19 éves pécsi Hartmann Máté, aki magabiztosan győzött.

Pályafutása utolsó rövidpályás országos bajnokságán aranyéremmel kezdett Kapás Boglárka, aki 200 méter vegyesen az utolsó hosszon előzve győzött.

„Ahogy minden számban, erre is úgy ugrottam be, hogy szerettem volna nyerni, de ahogy ráfordultunk a gyorsra nem láttam túl sok esélyt, mert egy testhossza hátrányom volt, ami elég sok. De örülök, hogy volt még bennem annyi erő, hogy ezt be tudtam húzni. 200 vegyesen még nem nyertem, rövidpályán, meg amúgy 50-es medencében sem szerintem. Ez a 200 vegyes biztos, hogy életem utolsó 200 vegyese volt” – nyilatkozta a célba érkezést követően Kapás, aki a decemberi budapesti világbajnokságon zárja le pályafutását.

Az első nap duplázója egyéniben Ugrai Panna volt, a hódmezővásárhelyiek olimpikonja 100 méter gyorson és 50 méter háton nyert.

A későbbi győztes Kapás Boglárka a 200 méteres női vegyesúszás döntőjében

(Fotó: MTI/Derencsényi István)