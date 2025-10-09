Nem Szoboszlait tartja a legjobb magyarnak a Premier League-klasszis

A korábbi angol válogatott csatár, Bobby Zamora egy magyar napilapnak nyilatkozva dicsérte Szoboszlai Dominikot, akit a Liverpool motorjának nevezett. Ugyanakkor világossá tette: szerinte a legjobb magyar futballista korábbi csapattársa, Gera Zoltán.

„Nagyszerű futballistának tartom (Dominikot). Ki merem jelenteni, hogy ő a Liverpool motorja. Fut, robotol, szinte elnyűhetetlen. Óriási hasznára van a csapatnak” – mondta Zamora.

A volt Premier League-csatár azonban hozzátette: bár Szoboszlai játéka lenyűgözi, szerinte a legjobb magyar futballista nem ő, hanem egy korábbi csapattársa: „Számomra a legjobb magyar focista a korábbi csapattársam, Gera Zoltán” – fogalmazott Zamora.

A Fulham egykori támadója Gerával együtt futballozott a Premier League-ben, ráadásul parádés párost alkottak. Elmondása szerint mindig nagyra becsülte a magyar játékos technikáját és játékintelligenciáját.

Zamora a beszélgetés során Kerkez Milost is megemlítette, akinek szintén figyelemmel kíséri a pályafutását:

„Tetszik Kerkez játéka is, fiatal, energikus és bátran futballozik. Jó látni, hogy ennyi magyar játszik a Premier League-ben”.

(Forrás: origo)