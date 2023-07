Vizes vb: Németh Nándor David Popovici-ot legyőzve döntős 100 m gyorson

A fukuokai vizes világbajnokság szerdai versenynapján Németh Nándor döntőbe jutott 100 méteres gyorsúszásban. Márton Richárd 7. lett 200 m pillangón, Kapás Boglárka és Jakabos Zsuzsanna viszont ugyanennek a számnak a női párjában nem jutott be a fináléba.Magyar szempontból remekül indult a szerda délutáni úszóprogram. Az első versenyszámban, a férfi 100 méteres gyorsúszóversenyben egyes pályán úszó Németh Nándor nagyszerű indítás után, őrületes tempóban, egyéni csúcsán hét századot javítva, 47.62-vel ért be, a világbajnok David Popovici-ot is megelőzve.

„Az nagy cél volt, hogy ne kelljen szétúszni, azt nem szerettem volna még egyszer. Ez most nagyon sima volt, nagyon jó százat kaptam el, remélem csütörtökön ugyanilyen jó lesz. Volt bennem bizonyítási vágy a gyengébb kétszáz után, ahol nagyon szerettem volna középdöntőt úszni, hiszen délután mindig jobban megy” – nyilatkozta az MTI-nek Németh. Megjegyezte, a döntőkben korábban mindig kicsit rontott az eredményén…

FÉRFI 100 M GYORS, ELŐDÖNTŐ

1. Matthew Richards (Nagy-Britannia) 47.47

2. Kyle Chalmers (Ausztrália) 47.52

3. Pan Csan Le (Kína) 47.61

4. NÉMETH NÁNDOR 47.62

5. David Popovici (Románia) 47.66

*

Női 200 méteres gyorsúszásban megdőlt a legrégebb óta érvényben levő világcsúcs. Az ausztrál Mollie O'Callaghan 1:52.85 perces idővel adta át a múltnak az olasz Federica Pellegrini 2009-ben, Rómában, cáparuhában szerzett, 1:52.98-as rekordját. Maga Mollie O'Callaghan is nehezen hitte el, mit vitt véghez.

*

Márton Richárd nagyszerűen kezdett a férfi 200 méter pillangó fináléjában. Az első 50 méter után még neki volt a legjobb szintideje, és fél távon is 2. volt, ám nem tudta megtartani az előnyét: az utolsó fordulónál a 6. helyen állt, majd 1:55.02-vel a hetedik lett.

*

Jakabos Zsuzsanna és Kapás Boglárka sem jutott be női 200 méter pillangón a döntőbe. Jakabos az első futamban úszott, a délelőttihez képest fél másodperccel rosszabb idővel, és összesítésben a 15. lett.

Kapás úgy ugrott a 2. etapban a medencébe, hogy négy évvel ezelőtt, Kvangdzsuban aranyérmes lett ebben a számban, ezúttal a komótosabb kezdés után nem tudott felzárkózni, s a 13. helyen végzett.

(Forrás: nso/MTI)

Németh Nándor megdöntötte a saját csúcsát

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)