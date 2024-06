Welsi siker és csoportkép az Aradi CSM úszóival

Mint azt egy korábbi Lelátó rovatunkban közöltük, a welsi (Ausztria) rangos nemzetközi úszóversenyen 21 sportoló képviselte az Aradi CSM-t, akiket Lipták Márton és Barta Daria készítettek fel.

A versenyen 700 úszó vett részt 7 ország (Olaszo., Németo., Cseho., Szlovénia, Szlovákia, Románia, Ausztria) 41 egyesületének képviseletében. Az aradiak kitettek magukért, számos díjat nyertek egyéniben is, de vegyes váltóban is. A leányok 4x50 méteres vegyes váltója – Căploiu Oana, Hnatiuc Ana, Nădăban Carla és Lengyel Andrea – az első helyen, a fiúk 4x50 méteres vegyes váltója – Tudor Albert, C. Radu, Calapis A. és Toader Mihnea – pedig a 2. helyet szerezték meg.

Valamennyi aradi úszó teljesítette a szakszövetség által meghatározott szintidőket és a következő hetekben tartandó korosztályos bajnokságokon képviselik majd Aradot.